“Facebook distruggerà la nostra società?”: la risposta eloquente di Mark Zuckerberg: cinque secondi di lungo silenzio

“Facebook distruggerà la nostra società?”: a questa domanda Mark Zuckerberg ha risposto con cinque lunghissimi secondi di silenzio, prima di dire: “Ho un po’ più di fiducia nella democrazia, spero non sia mal riposta”. E poi aggiungere: “Quello che facciamo, e credo faccia anche il resto di Internet in generale, è dare più potere alle persone”. È accaduto durante un’intervista per il programma ‘Axios on HBO’.

Interrogato sulla possibilità della piattaforma social di diffondere bufale e fomentare estremismi, Zuckerberg ha risposto rassicurando: “Facebook non è una cassa di risonanza per le idee di destra”.

I post no-vax

Nel corso della stessa intervista il fondatore di Facebook ha assicurato che non saranno rimossi i post no-vax, nonostante il cauto ottimismo degli esperti sulla possibilità di una vaccinazione contro il Covid-19 disponibile nei prossimi mesi.

“Se qualcuno indica un caso in cui un vaccino ha causato dei danni, o comunque esprime preoccupazione per quest’ultimi – ha detto Zuckerberg – è difficile, dal mio punto di vista, negare del tutto la possibilità di fare queste affermazioni”.

Infine, Zuckerberg ha negato che gli algoritmi di Facebook siano progettati per promuovere contenuti “che possano in qualche modo provocare le persone: non è così che funzionano i nostri sistemi”.

Le elezioni negli Usa

Consapevole del potere di Facebook di diffondere non solo informazione ma anche disinformazione, la società ha annunciato lo stop alla pubblicità politica sulla piattaforma nei sette giorni precedenti le elezioni presidenziali Usa di novembre.

Ha però rifiutato una sospensione di 30 giorni: “Le persone vogliono comunque essere in grado di condurre campagne per non andare al voto”, ha fatto sapere Zuckberberg. (Fonte: AdnKronos)