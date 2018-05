ROMA – Condividere un post pubblicato su Facebook direttamente via chat WhatsApp. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questa la nuova funzione che Mark Zuckerberg e il suo team stanno studiando per integrare il social network e la popolare chat di loro proprietà. L’obiettivo è quello di inserire un tasto “Condividi” in modo da poter rilanciare il contenuto del post direttamente sulla chat.

Da tempo Zuckerberg lavora ad una integrazione delle sue piattaforme, basti pensare alle integrazioni tra Facebook e Instagram sia per le Stories che per le informazioni di contatto condivise. Secondo Gadgets Now però l’integrazione con WhatsApp, come riporta Simone Cosimi su Repubblica, sarebbe più vicina di quanto pensiamo: