ROMA – Facebookdown e Instagramdown 13 dicembre: i social di Zuckerberg non funzionano. Intorno alle 16.30 del 13 dicembre i social network Facebook e Instagram, entrambi di proprietà di Mark Zuckerberg, hanno iniziato a dare problemi. Tantissimi gli utenti che hanno dato sfogo alla loro frustrazione su Twitter per il malfunzionamento.

Il lamento più comune è l’impossibilità di accedere ai contenuti del sito, soprattutto da pc, con la fastidiosa rotella che continua a segnalare un caricamento della pagina che non avviene. Per circa 15 minuti gli utenti che non riuscivano ad accedere a Facebook e Instagram si sono riversati su Twitter, ironizzando sul malfunzionamento, che sembra poi essere stato risolto

L’ironia su Twitter come al solito la fa da padrone. C’è chi scrive: “L’unica certezza è che non ci sarà mai un twitterdown”, e chi invece la butta sul fiscale: “Facebook dichiara che pagherà le tasse, ma poi si blocca per il recente inserimento del filtro antibufale”. E ancora: “Attenti che, col #Facebookdown, rischiate di incrociare per strada gente che ha frequentato l’università della vita”.