Blitz dice

Rosa Maria Dell’Aria, la prof sospesa torna in classe lunedì. Ma solo perché la pena è stata scontata. Chiacchiere, solidarietà… Ma la punizione per aver lasciato fare ai suoi studenti una ricerca che conteneva un’opinione è rimasta. Un provocatore via web, un provveditorato pavido, un ministro pilatesco e si salta dalla cattedra se lasci criticare il governo.