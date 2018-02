ROMA – Stroncato da un infarto in palestra a 38 anni. Federico Leardini, giornalista di SkyTg24, è morto il 3 febbraio nella palestra di Carate Brianza lasciando la moglie e la loro bimba. Sconforto tra parenti, amici e colleghi per la tragica scomparsa.

Leardini è stato subito soccorso nella palestra dove si stava allenando e trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, ma per il giornalista non c’è stato nulla da fare. A dare la notizia su Twitter il collega ed ex direttore del tg Emilio Carelli, che ha scritto: “È mancato un collega bravo e preparato, un ragazzo buono, che ci aggiornava sull’economia!”. In tanti ora sui social lo ricordano e si stringono nel dolore alla sua famiglia.