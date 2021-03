Le frasi più belle per la festa del papà da inviare su WhatsApp in occasione della festa del 19 marzo.

In occasione della festa del papà del 19 marzo, scopriamo le più belle frasi di auguri da inviare al proprio padre su WhatsApp o via sms. Frasi simpatiche, spiritose e dolci allo stesso tempo per fare gli auguri a tutti i papà del mondo in occasione della loro festa.

Le frasi di auguri per la festa del papà da inviare su WhatsApp

Il 19 marzo è la tua giornata, Papà, ma spero che tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno;

Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia;

La Festa del Papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all’uomo più importante della nostra vita;

Papà, sono contenta che ci sia questo giorno per festeggiarti e per quel che mi riguarda meriti un pensiero unico sempre;

Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!;

Il giorno più speciale dell’anno? Quello della Festa del Papà, perché è unico…proprio come te!;

Sei dolce come un bignè di San Giuseppe, sei unico come questo mese di marzo che è imprevedibile, pazzerello, ma che annuncia la Primavera;

Il 19 marzo è la giornata di tutti i papà, ma anche di noi figli che possiamo finalmente festeggiarvi!;

Gli auguri per la Festa del Papà andrebbero fatti ogni giorno, ma in fondo non è così male avere una data da aspettare con ansia e da godersi in allegria;

Il giorno di San Giuseppe è il giorno di tutti i papà, quelli che si sono svegliati per noi nella notte e ci hanno accompagnato ad ogni passo.

Festa del papà, le frasi commoventi da inviare su WhatsApp