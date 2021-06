Festival del Giornalismo di Verona dal 1 al 5 luglio: gli ospiti, i temi trattati, come fare per partecipare

Dal 1 al 5 luglio si aprirà il Festival del Giornalismo di Verona 2021, organizzato da Heraldo e Canoa Club Verona con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto.

Festival del Giornalismo di Verona: gli ospiti

Il festival si terrà presso l‘Antica Dogana di fiume (via Dogana, 6 – centro storico, zona San Fermo). Tra gli ospiti del Festival Saverio Tommasi, Barbara Schiavulli, Emanuela Zuccalà, Paolo Biondani, Emilio Mola, Monica Zornetta e Alessio Lasta.

I temi del festival

L’informazione sui social e le fake news, i legami tra mafia e corruzione, il racconto delle migrazioni sui media, il ruolo della cultura nell’informazione e anche la trasformazione del giornalismo sportivo. Questi i temi toccati nel corso del festival con l’obiettivo di promuovere tra i cittadini un confronto sul ruolo del giornalismo, messo spesso in discussione da nuove modalità di fare informazione, dall’impatto dei social e delle fake news e, nell’ultimo anno, anche dalla pandemia.

Il festival è stato reso possibile anche grazie ad una campagna di crowdfunding per sostenere le spese organizzative che in 20 giorni ha raccolto più di 5.000 euro.

Come partecipare

Per giornalisti, operatori e fotografi che volessero essere presenti agli eventi, l’accesso avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19, previo accreditamento via email a redazione@heraldo.it entro e non oltre le 12 del giorno dell’evento o via WhatsApp al numero 340-1548054 fino a un’ora prima dell’evento.