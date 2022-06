Formare operai specializzati di eccellente qualità che possano portare a compimento l’ambizioso progetto dei cantieri Open Fiber, il cui scopo è quello di cablare per intero il Paese. È questo l’obiettivo alla base dell’accademia della fibra, nata dall’unione di Open Fiber con il centro di formazione Elis, che nel biennio 2021-2022 ha formato 250 tra giuntisti, posatori e tecnici di delivery e 125 progettisti di rete e assistenti tecnici tra i giovani non occupati, e 400 tecnici di delivery e 40 posatori come personale occupato.

Ivan Rebernik, Direttore Personale di Open Fiber

“Open Fiber è un soggetto che ha una storia relativamente breve in termini temporali, ma incredibilmente intensa. Un soggetto che investe 1 miliardo di euro all’anno per portare connettività in ogni comune di questo paese. Abbiamo ad oggi 14 milioni di unità immobiliari già connesse, oltre 2 milioni di clienti e contiamo di crescere ancora velocemente anche a seguito dell’aggiudicazione dei cluster dei bandi per le aree grigie”, ha dichiarato a Teleborsa Ivan Rebernik, Direttore Personale e Organizzazione di Open Fiber.

Open Fiber e Autostrade per l’Italia

L’offerta formativa dell’accademia della fibra, oltre a sopperire la mancanza di manodopera adeguatamente specializzata, rappresenta un’opportunità per i giovani, e non solo, provenienti da tutta Italia. Inoltre, sempre nell’ottica di fornire una soluzione concreta alla carenza di tecnici, Open Fiber e il Gruppo Autostrade per l’Italia hanno costituito il consorzio Open Fiber Network Solutions, che consentirà di movimentare squadre di tecnici sui territori dove c’è più necessità per aumentare il più possibile la copertura di Open Fiber, con priorità alle aree bianche.

Gabriele Sgariglia, Ad di Open Fiber Network Solutions

Gabriele Sgariglia, Amministratore Delegato di Open Fiber Network Solutions, chiarisce come l’obiettivo del consorzio sia appunto quello di “velocizzare lo svolgimento dei piani, inizialmente nelle aree bianche, poi anche nelle aree grigie che Open Fiber ha vinto, e di assumere circa 1.000 persone nell’arco di un anno fra operai, giuntisti, posatori, cioè tutte quelle figure di cui abbiamo evidenziato la necessità, da impiegare nei cantieri di Open Fiber in maniera diretta”.