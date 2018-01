ROMA – La Federazione nazionale della stampa e l’Associazione siciliana della stampa contro la richiesta di censura preventiva fatta a Canale 5 dal Giornale di Sicilia in merito alla messa in onda della fiction dedicata a Mario Francese, cronista del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979.

“A poche ore dalla messa in onda su Canale 5 della fiction dedicata al giornalista Mario Francese, assassinato dalla mafia, gli editori del Giornale di Sicilia avrebbero chiesto di bloccare la messa in onda perché contestano la ricostruzione compiuta dal regista Pietro Valsecchi, scrivono in una nota Fnsi e Associazione siciliana della stampa. Siamo certi che i dirigenti di Canale 5 respingeranno la richiesta di censura preventiva e consentiranno così a milioni di italiani di conoscere la storia di un valoroso giornalista del Giornale di Sicilia che ha pagato con la vita il suo impegno contro la mafia e la corruzione. Dopo, ciascuno avrà modo di puntualizzare o correggere eventuali imprecisioni ed errori”.

In un editoriale dal titolo Antimafia e mistificazioni l’editore.direttore del Giornale di Sicilia, Antonio Ardizzone, e il vicedirettore responsabile, Marco Romano, hanno scritto che la fiction getta discredito sull’immagine del quotidiano e sui suoi editori. Ardizzone e Romano hanno anche annunciato di aver dato mandato ai propri legali di comunicare la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del logo del quotidiano e di alcune pagine del giornale e di avanzare diffida contro la messa in onda (domenica 21 gennaio alle 21 su Canale 5) della fiction così come mostrata nell’anteprima di giovedì sera a Palermo.