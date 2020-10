Firstonline entra in Newsonline: è il primo giornale di economia e finanza

Firstonline entra nel network di giornali di Newsonline, la Business Unit di Italiaonline.

Firstonline, giornale online indipendente di economia, finanza e borsa attivo dal maggio 2011 entra a far parte del network di Newsonline, la Business Unit all’interno di Italiaonline, concepita come concessionaria in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari per un rilevante pool di siti nativi digitali della categoria news&information.

Edito da AL Iniziative Editoriali srl, presieduto da Ernesto Auci e diretto da Franco Locatelli, Fistonline è diventato in breve tempo un punto di riferimento dell’informazione economico-finanziaria in Italia, grazie all’esperienza e alla competenza della sua redazione, ai professionisti che con essa collaborano, all’affidabilità dei suoi contenuti e alla qualità della sua audience.

Firstonline è il primo sito di economia in Newsonline

Firstonline.info è il primo sito di news eco-fin ad entrare nel network Newsonline, del quale fanno già parte i seguenti editori con le rispettive testate:

– SEM srl, con i siti Blitzquotidiano.it (direttore Alberto Francavilla) e Ladyblitz.it (direttore Claudia Montanari)

– Globalist Italia, con i siti Globalist.it e Giornaledellospettacolo.it (direttore Gianni Cipriani

– ilSussidiario.net srl, con ilSussidiario.net (direttore Luca Raimondi)

– Linkiesta, con Linkiesta.it (direttore Christian Rocca), Europea e Gastronomika

– Entire Digital, con Notizie.it (direttore Daniele Orlandi)

– Editoriale Genesis, con Primaonline.it (direttore Alessandra Ravetta)

Cresce il progetto Newsonline

L’ingresso di Firstonline, amplia e arricchisce il progetto Newsonline, nato per dare valore al lavoro degli editori online di qualità, stabilendo un dialogo diretto con ciascuno di essi, col fine di creare il più importante polo news del digital advertising nel Paese.

L’iniziativa consiste nella messa a sistema del patrimonio di competenze, risorse e tecnologie di iOL Advertising, la prima concessionaria digitale in Italia per numero di utenti unici giorno, arricchita con una struttura dedicata che fa capo a Luca Paglicci, cui è affidata la raccolta pubblicitaria del network, principale fonte di ricavi per ciascuno dei suoi affiliati. Aggregati in un unico network pubblicitario, queste realtà dall’audience già consolidata sono in grado di rappresentare un bacino di utenza tale da confrontarsi con i principali editori nazionali.

La soddisfazione di Newsonline e di Firstonline

“La giovane famiglia di Newsonline si sta allargando velocemente e siamo davvero felici di accogliere oggi un sito come Firstonline. Sito che fin dalla sua nascita ha saputo ritagliarsi uno spazio ben definito nel panorama dell’informazione digitale economico-finanziaria per serietà e autorevolezza”. Lo ha dichiarato Fabio Peloso, Chief Commercial Officer Italiaonline. “Siamo certi che l’audience specifica che la testata porta in dote sarà di grande interesse per una fetta dei nostri investitori pubblicitari. Investitori che guardano sempre con molta attenzione a segmenti di pubblico così fortemente caratterizzati, con benefici per l’intero network”.

“Nato circa dieci anni fa, Firstonline , è cresciuto fino a raggiungere gli attuali lusinghieri risultati di diffusione, con le sole proprie forze. Oggi l’accordo con Italiaonline – ha affermato il Presidente, Ernesto Auci – segna per noi da un lato il riconoscimento di quanto finora fatto. E dall’altro apre una fase nuova di crescita della nostra testata che si propone di raggiungere ulteriori e più avanzati traguardi di diffusione. Consolidando nel contempo l’affidabilità e l’autorevolezza delle nostre informazioni.

Abbiamo l’ambizione di offrire ai lettori una sicura guida per potersi orientare con sicurezza nei convulsi, e spesso confusi, avvenimenti politici, economici e finanziari. Avvenimenti che interessano un Mondo interconnesso ma percorso da fremiti contrastanti e non di rado, violenti. E siamo certi che all’interno del network di Italiaonline, potremo raggiungere un più ampio numero di investitori pubblicitari in grado di apprezzare la qualità della nostra informazione”.