ROMA – Tutto pronto per il XXVIII Congresso nazionale della Stampa italiana in programma a Levico Terme (Trento) dal 12 al 14 febbraio 2019. Il tema intorno al quale verteranno i lavori sarà: “L’informazione non è un algoritmo. Libertà, diritti, lavoro nell’era delle fake news”. 312 delegali provenienti da tutta Italia si incontreranno al Centro Congressi PalaLevico per confrontarsi sul presente e sul futuro della professione e per eleggere i nuovi vertici che guideranno il sindacato dei giornalisti per il prossimo quadriennio.

Su proposta del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige, la Federazione nazionale della Stampa italiana ha deciso di dedicare il XXVIII Congresso alla memoria di Antonio Megalizzi, il giovane cronista trentino rimasto ucciso nell’attentato terrorista di Strasburgo del dicembre scorso. Oltre ai genitori di Megalizzi e ai suoi colleghi di EuroPhonica, hanno confermato la loro presenza i familiari di Giulio Regeni e di Andy Rocchelli.

Sono stati invitati a partecipare alle assise anche il presidente del Consiglio, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico e il sottosegretario con delega all’Editoria.

“Sui temi del lavoro, del futuro della professione, delle querele bavaglio e della libera informazione auspichiamo di poterci confrontare con il presidente Conte, il ministro Di Maio e il sottosegretario Crimi, che abbiamo formalmente invitato al Congresso della Stampa italiana. Più volte si è detto che è necessario che sindacato e governo si confrontino sui temi del precariato e del lavoro giornalistico: non c’è sede più idonea, pubblica e trasparente per parlare con la categoria di questi temi. Il premier e i ministri sono i benvenuti: il confronto è sempre salutare, anche quando le posizioni possono sembrare distanti o inconciliabili», affermano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della FNSI.

I lavori del Congresso saranno trasmessi in diretta streaming sul sito web dedicato www.28CongressoFnsi.it, che raccoglierà anche gli interventi dei delegati, foto, video, documenti e informazioni utili, e sul canale YouTube della FNSI. Hashtag: #CongressoFNSI.