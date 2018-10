ROMA – “Giù le mani dall’informazione”. L’ordine dei giornalista, l’Usigrai e la Federazione nazionale della Stampa italiana lanciano una conferenza per rispondere agli attacchi del vicepremier Luigi Di Maio. Il 9 ottobre 2018 alle ore 15 nella sede della Fnsi a Roma, in via Vittorio Emanuele, i giornalisti e i loro colleghi dei Comitati di redazione si riuniranno per difendere l’articolo 21 della Costituzione.

In una nota la Fnsi spiega i motivi della conferenza: “L’informazione non si può abolire per decreto. È un bene essenziale per la tenuta democratica del Paese. Lo dimostrano le reazioni di numerosi giornalisti e cittadini agli attacchi mossi dal vicepremier Luigi Di Maio a Repubblica, L’Espresso e ai quotidiani del Gruppo Gedi. Contro gli insulti di chi pensa di poter ridurre al silenzio il mondo dell’informazione e di indebolire l’opinione pubblica è necessario non abbassare la guardia e mettere a punto una presa di posizione forte di tutta la categoria. È in atto un attacco all’articolo 21 della Costituzione, al diritto dei cittadini ad essere informati e al diritto dei giornalisti di fare il loro lavoro”.