Fondo per il pluralismo dell’informazione, Lorusso (FNSI): “Rinvio tagli è una buona notizia”

ROMA – “Il rinvio del taglio al Fondo per il pluralismo dell’informazione – lo afferma in una nota il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana – è una buona notizia per numerose testate edite da cooperative di giornalisti e no profit che rischiavano la chiusura. La mobilitazione del sindacato dei giornalisti e di numerose associazioni e il sostegno di parlamentari di quasi tutte le forze politiche hanno reso possibile questo risultato”.

“Adesso – continua la nota – la scommessa è avviare la riforma del settore, come peraltro annunciato dal sottosegretario con delega all’Editoria, Andrea Martella, puntando sulla salvaguardia del pluralismo dell’informazione, essenziale per la tenuta delle istituzioni democratiche, e sul rilancio dell’occupazione regolare, contrastando il precariato e lo sfruttamento”.

Fonte: FNSI.