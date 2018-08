ROMA – Il videogame Fortnite spopola tra gli appassionati e in meno di un anno ha battuto i record di giochi cult come Pokemon Go. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ora arriva per Android e per i possessori dei top di gamma di Samsung. Si inizia dai modelli Galaxy S7 e S7 Edge, fino ai nuovi Galaxy note 9 e Galaxy Tab S4.

Il videogame di Epic games ha spopolato grazie alla sua modalità Battle Royale e dopo aver debuttato sui dispositivi iOS ora arriva anche per Android. Il rilascio darà la priorità a chi possiede un top di gamma della Samsung, in particolare gli sarà regalato l’esclusiva skin Galaxy, mentre per gli altri dispositivi bisognerà attendere qualche giorno dopo essersi registrati sul sito ufficiale del gioco.

Tra i dispositivi compatibili oltre a quelli Samsung ci sono i vari top di gamma delle ultime due/tre generazioni di smartphone Android come i Pixel di Google, il G5, G6 e G7 di LG, il Nokia 8, gli Asus Zenfone 4Pro e 5z, i One Plus 5, 5T e 6, oltre agli smartphone da gaming come il Razer Phone e l’Asus ROG Phone, ma la lista completa è disponibile sul sito ufficiale di Fortnite.

La versione mobile di Fortnite include esclusivamente la modalità battle royale, con 100 player sulla mappa, e permetterà ai giocatori di sfidarsi esclusivamente con altri player da dispositivi mobile (sia Android che Apple), senza la possibilità di utilizzare joypad o altri dispositivi di controllo esterni.