ROMA – Foto di tuo figlio sui social? Il genitore che la posta rischia fino a 10mila euro di multa. Una recente sentenza del Tribunale di Roma crea un precedente che deve mettere sull’avviso i genitori troppo inclini a pubblicare sui social network fotografie dei propri figli: una mamma è stata infatti condannata a risarcire con 10mila euro il figlio sedicenne. Il giudice, oltre a ordinare la rimozione delle immagini, ha disposto per la prima volta una sanzione pecuniaria.

Una sentenza che in qualche modo estende il raggio d’azione del principio della tutela dei minori, tanto più che la gestione dell’immagine pubblica dei minori ora impatta direttamente nelle cause di separazione/divorzio. La sentenza fa notizia per l’introduzione della salata multa (che può essere destinata anche all’ex coniuge che non condivideva), ma di rimozioni di immagini, dal profilo Facebook ma anche da Whatsapp, ne sono state ordinate già parecchie nei tribunali italiani.