Fox sparisce da Sky, 30 giugno ultimo giorno. Diciannove anni meno un mese. Tanto è durata l’esistenza del canale satellitare che più ha modificato negli ultimi decenni le nostre avventure in pay per view sul divano. Fox dal 30 giugno scompare dal bouquet Sky, il contratto è stato lasciato scadere.

Fox fu lanciato il 31 luglio 2003, in concomitanza col debutto di Sky in Italia dopo la fusione di Stream e Tele+. Un’era geologica fa, in termini di audiovisivi. Nel frattempo è riuscito a imporre la serialità come valore artistico e l’iconicità della fiction a puntate. Non a caso finirà con la maratona dedicata alla serie cult “Boris“.

Vogliamo parlare di Romanzo criminale, per restare allo spicchio indigeno della sua offerta. E da X-Files a The walking dead è stata la “casa delle prime”. I Simpson, tanto per gradire, un fenomeno irripetibile.

Fox all’inizio fu il risultato del lungimirante investimento della Newscorp di Rupert Murdoch che allora possedeva anche Sky. Adesso è di proprietà di Comcast Universal. Murdoch nel 2019 si è liberato di tutti gli asset di intrattenimento (studi cinematografici, canali televisivi internazionali ecc.) vendendoli a Disney. Siamo già in un’altra epoca, quella dello streaming.