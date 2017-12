ROMA – Vi siete mai chiesti chi si nasconde dietro la geniale satira della pagina “Le più belle frasi di Osho”? Il suo nome è Federico Palmaroli, 44 anni romano. “Sono un impiegato, non una star”, ci tiene a sottolineare al Corriere della Sera.

Vuole restare coi piedi per terra, eppure la sua pagina, creata nel febbraio 2015 è diventata talmente popolare da oscurare quella omonima creata con le vere frasi del guru indiano.

La spiritualità di Osho applicata alla banalità di tutti i giorni ha conquistato col sorriso una bella fetta di pubblico. E con 630 mila followers su Facebook e 107.000 su Twitter, si è guadagnato pure l’ingresso in ambienti istituzionali.

Al Corriere della Sera, Palmaroli infatti racconta:

“Mi chiamano come ospite in Tv, ma non voglio trascurare il mio lavoro principale. E non mi sento affatto una web star. Sono un impiegato nel settore immobiliare, quindi lo relego come un hobby divertente. Mi piace constatare che la gente si affeziona e si identifica nel personaggio trattando un argomento di attualità…”