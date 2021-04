Furto dati su Facebook: numero di telefono e mail resi pubblici, occhio all’assenza di segnale

Per accorgersi di un eventuale furto dei proprio dati personali su Facebook bisogna stare attenti alle anomalie sul cellulare, come l’improvvisa assenza di campo in luoghi in cui normalmente la ricezione è buona. Potrebbe essere il segnale che un criminale si è impossessato del nostro numero di telefono per usarlo a scopo fraudolento. In tal caso bisogna contattare subito il call center del proprio operatore per verificare che qualcun altro non abbia chiesto e ottenuto il trasferimento dei nostri numeri su un’altra Sim.

Il furto dei dati su Facebook

Il furto dati su Facebook avviene con una violazione dei sistemi del social network e sono finiti online numeri telefonici e indirizzi mail. Un data breach che ha spinto l’Autorità per la privacy a chiedere alla piattaforma di Zuckerberg di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se il proprio numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica siano stati oggetto della violazione.

Il Garante avverte anche che l’eventuale utilizzo di questi dati, anche per fini positivi, è vietato dalla legge, in quanto frutto di un trattamento illecito. In caso di coinvolgimento nella violazione, ricorda il Garante, “il numero di telefono potrebbe essere utilizzato per una serie di condotte illecite. Vanno da chiamate e messaggi indesiderati sino a serie minacce come il cosiddetto ‘Sim Swapping’. Ovvero una tecnica di attacco che consente di avere accesso al numero di telefono del legittimo proprietario e violare determinate tipologie di servizi online che usano proprio il numero di telefono come sistema di autenticazione”.

I messaggi da numeri che conosciamo

Il Garante chiede anche a tutti gli utenti di “diffidare di eventuali messaggi di testo provenienti dal numero di telefono di persone che conosciamo. Messaggi con i quali vengano chiesti soldi, aiuto o dati personali. Potrebbe trattarsi di una truffa azionata da malintenzionati che si sono impossessati della nostra numerazione”.