ROMA – Durissimo attacco al governo italiano da Londra, da parte dell'Independent – tra i pochi giornali britannici di orientamento nettamente europeista – per quella che viene bollata come la "stolta reazione" alla "tragedia" del crollo del Ponte Morandi a Genova

“Spudorata anche per i suoi bassi standard, la banda di populisti che oggi cerca di governare l’Italia ha cercato di strumentalizzare il tragico collasso del ponte di Genova per i propri fini politici”, esordisce un editoriale che prende di mira il Movimento 5 Stelle, accusato d’essersi opposto al progetto di altre ‘grandi opere’, ma soprattutto Matteo Salvini.

Il giornale liberal londinese imputa leader della Lega d’aver puntato il dito contro l’Ue: un’accusa “ovviamente sbagliata”, visto che – secondo l’editoriale – a Bruxelles “nessuno ha mai messo veti a qualsiasi progetto per rendere un ponte più sicuro”. E per sostenere la quale “ci vuole una speciale ‘faccia tosta’, come si dice in italiano”.