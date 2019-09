GENOVA – Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto a 78 anni Gianluigi Corti, giornalista professionista, imprenditore e grande cultore dello sport. Corti è stato vice presidente nazionale della Federazione Italiana di Pallavolo, dal 1980 al 1988, delegato regionale per la Liguria dell’Associazione Nazionale Stelle al merito sportivo (aveva anche ricevuto la Stella d’oro del Coni per meriti sportivi).

Più recentemente è stato anche delegato per la Liguria dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. Presidente del gruppo Ligure Giornalisti Sportivi e consigliere nazionale dell’Ussi, Gian Luigi Corti nel 2015, in qualità di delegato regionale delle Stelle al merito sportivo, era riuscito insieme al delegato del Coni Roberto Pizzorno, a far riavere all’allora presidente del Coni, Lelio Speranza, la Stella d’oro, rubatagli al Coni alla fine del 2000. (Fonte Eco di Savona).