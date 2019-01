ROMA – I sindacati dei giornalisti scendono in piazza il 25 gennaio insieme alla Comunità ebraica di Roma in segno di solidarietà ai cronisti minacciati dai neofascisti per la Giornata della Memoria. La recrudescenza di intimidazioni, atti di vandalismo e aggressioni di stampo neofascista che hanno visto presi di mira croniste e cronisti e interi organi di stampa, ma anche simboli della Shoah come le pietre d’inciampo divelte ignobilmente per le vie di Roma e altrove, deve ricordare a tutti che “quel che è accaduto può accadere di nuovo”.

Questo il motivo per cui la Federazione nazionale della Stampa italiana, con l’Usigrai, Articolo 21 e l’Ordine dei giornalisti del Lazio, in vista delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, incontrerà la Comunità ebraica di Roma venerdì 25 gennaio dalle 10 alle 11 presso la Fondazione Museo della Shoah, in via del Portico d’Ottavia n. 29.

La delegazione, composta da presidente e segretario generale della Fnsi, Giuseppe Giulietti e Raffaele Lorusso, dal segretario Usigrai Vittorio Di Trapani, dalla presidente Odg Lazio Paola Spadari, da presidente e portavoce di Articolo21, Paolo Borrometi ed Elisa Marincola, e da un gruppo di giornaliste e giornalisti vittime di attacchi neofascisti, sarà ricevuta dalla presidente e dal portavoce della Comunità Ebraica Romana, Ruth Dureghello e Daniel Funaro, e dal presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia.

Interverrà il senatore Furio Colombo, uno dei promotori della legge di istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.