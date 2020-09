Giulia Ragazzini, influencer romana, ha subito il furto del suo profilo Instagram, un danno da almeno 100mila euro.

Giulia Ragazzini, nota influencer romana di 24 anni, è stata vittima di una truffa online: le hanno rubato il profilo Instagram.

La ragazza è stata contattata per l’apertura di una pagina wikipedia India. Lei ha fornito dati (anche sensibili) e pagato 250 dollari, e così è scattato l’hackeraggio.

Ora però la giovane influencer e Miss Europe ha perso tutto il lavoro degli ultimi 5 anni.

“Lo so, sono stata sciocca a fidarmi ma quella persona mi ha fornito molte prove – dice amareggiata -. E ci sono cascata“.

Un danno da migliaia di euro

La sparizione del suo profilo sarebbe “un danno da 100 mila euro”.

“Fino a pochi giorni fa avevo un profilo Instagram da 470mila followers, valeva centinaia di migliaia di euro. Adesso non ho più nulla”.

L’influencer ha immediatamente contattato il centro assistenza di Instagram ma non ha ricevuto alcuna risposta.

“Uno scandalo. Centinaia di segnalazioni anche tramite avvocato e da altri profili. Nessuna risposta”.

Infine la Miss Europe lancia un messaggio ai suoi contatti.

“La cosa che non riesco a sopportare è che questo individuo ora stia provando a truffare i miei contatti. Per favore, fate attenzione e non fidatevi. Non sono io a scrivervi”. (fonte LEGGO)