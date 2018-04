ROMA – La posta elettronica di Google cambia grafica: per Gmail è in arrivo una nuova interfaccia, più pulita e ordinata, e la possibilità di risposta rapida, la “Smart Reply”.

Il colosso di Mountain View ha deciso un cambio di volto per la sua casella elettronica, come riportato dal sito The Verge che ha pubblicato in anteprima gli screenshot della nuova grafica di Gmail, che potrebbe essere lanciata il prossimo 8 maggio in occasione della conferenza per gli sviluppatori I/O.

La grafica sarà più pulita e ordinata e l’utente potrà scegliere tra tre nuovi layout: la visualizzazione “predefinita”, in cui gli allegati saranno messi in evidenza; la visualizzazione “compatta”, che aumenterà il numero di messaggi visualizzabili su una singola pagina e infine l’arrivo del calendario di Google che sarà accessibile direttamente dalla barra laterale, un modo veloce e comodo di organizzare le proprie riunione guardando subito quando si è liberi o meno.

Anche per la versione web di Gmail arriva poi la Smart Reply, cioè la risposta rapida, che è già disponibile nella app Inbox della versione smartphone. Tra le nuove funzionalità, spicca poi quella di rimandare la lettura di una mail e di sospendere i threahd molto lunghi.