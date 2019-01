ROMA – Gmail oggi, 29 gennaio, non funziona. Il servizio email sta restituendo più di qualche anomalia e in particolare il tanto temibile errore 404.

Il servizio Downdetector ci fornisce una prima panoramica dei problemi Gmail odierni con un numero di segnalazioni già quantificabile in centinaia di alert.

In pratica, la pagina di accesso della propria posta elettronica risulta non raggiungibile e in molti, come evidenziato anche nell’immagine di apertura articolo, visualizzano a schermo l’errore 404. Quest’ultimo sottolinea l’impossibilità di collegarsi al server in questo specifico momento.

Le segnalazioni di problemi Gmail non sono naturalmente solo italiane ma riguardano il resto del mondo: anche solo facendo un giro su Twitter, già impazza l’hashtag #gmaildown che racoglie un gran numero di segnalazioni di errori provenienti da ogni continente.

Al momento Google non ha pubblicato alcun annuncio ufficiale in riferimento all’anomalia. Il team Twitter suggerisce agli utenti che segnalano le anomalie i seguenti passaggi per tentare di superare i malfunzionamenti: lo svuotamento della cache e dei cookie del browser in utilizzo.