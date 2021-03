Google Ads down, trend topic su Twitter: gli annunci pubblicitari su Google non funzionano, l’allarme gira su Twitter

Google Ads down, gli annunci pubblicitari su Google non funzionano: l’allarme gira su Twitter

Google Ads è down in molte zone del mondo. Le segnalazioni arrivano via social network (soprattutto su Twitter). E hanno mandato nel panico chi usa la piattaforma di Google per gli annunci pubblicitari sulle pagine del principale motore di ricerca.

Google Ads down: le segnalazioni da tutto il mondo

Google Ads down è diventato subito trend topic su Twitter. Perché le segnalazioni arrivate sono tantissime e manca ancora una posizione ufficiale di Google in merito.

Cos’è Google Ads e come funziona?

Google Ads (un tempo conosciuto come Google Adwords) è un software che permette di inserire spazi pubblicitari all’interno delle pagine di ricerca di Google. Questi annunci sono visualizzati, fino a quattro, sopra i risultati di ricerca non a pagamento, o sotto i risultati di ricerca e vengono selezionati da un algoritmo che, tra le tante variabili, tiene conto delle parole chiave ricercate dall’utente.

Così facendo verranno mostrati annunci pertinenti agli scopi dell’utente, migliorando così anche l’investimento da parte delle aziende che pubblicano tramite questo servizio. Ads è la principale fonte di remunerazione per il gruppo Google che nel 2013 ha permesso di guadagnare più di 50 miliardi di dollari.

Android crash app Google e Gmail martedì 23 marzo

Il down di Google Ads arriva il giorno dopo il problema di Google sul sistema operativo Android. Su Android alcune app di Google (come Gmail) andavano in crash. Questo vuol dire che alcune app di Google si chiudevano da sole. Alcuni utenti Android si lamentavano che ci sono app che non si aprono. Ed è stato un problema grosso, visto che Android è il sistema operativo che gira su tantissimi smartphone. Come Samsung e Huawei. Quindi è uno dei sistemi operativi più usati al mondo.

Motivo per cui tantissime persone hanno lamentato questi problemi sui social network. E Google si è immediatamente messa all’opera per risolvere il problema.