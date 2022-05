Google bloccherà i nostri indirizzi e numeri di telefono dai risultati di ricerca

Google ha annunciato che gli utenti potranno chiedere di rimuovere i propri indirizzi e i numeri di telefono dai risultati di ricerca.

Secondo quanto riferisce il Sun è possibile eliminare anche i contatti e-mail e altri dati. L’iniziativa è mirata a proteggere la privacy e la sicurezza online delle persone. La possibilità di rimuovere le proprie informazioni personali dai risultati di ricerca Google fino a oggi riguardava quasi esclusivamente i dati che avrebbero permesso furti d’identità o di denaro.

Ora sarà possibile chiedere di rimuovere anche le informazioni che potrebbero condurre alla propria abitazione o al numero di telefono.

La nuova politica è in seguito ad anni di pressioni da parte degli utenti per consentire la rimozione di altri dati di identificazione personale dal web. “La disponibilità di informazioni di contatto personali online può essere una stonatura”, ha scritto Google in un post sul blog in merito al cambiamento.

“Può essere utilizzata in modi dannosi, anche per contatti diretti indesiderati o persino danni fisici. Google accetterà le richieste di rimozione dei contenuti attraverso il suo sito web, le prenderà in considerazione cercando di “preservare l’accesso a informazioni relative al pubblico interesse, professionalmente rilevanti o di origine governativa”.

Google valuterà il contenuto di una pagina

La società statunitense ha affermato che valuterà tutto il contenuto di una pagina per assicurarsi che non stia limitando la disponibilità di informazioni utili. Ciò potrebbe riguardare, ad esempio, le informazioni che vengono visualizzate in un articolo di cronaca.

Sebbene le informazioni possano essere rimosse dai risultati di ricerca, per essere cancellate su Internet dovranno essere rimosse dal sito Web originale. “È importante ricordare che la rimozione di contenuti dalla Ricerca Google non li eliminerà da Internet”, ha affermato Google.

L’azienda ha aggiunto che per farlo è necessario che l’utente si rivolga al webmaster del sito in questione chiedendo di rimuovere i dati.