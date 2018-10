ROMA – A rischio i dati personali di centinaia di migliaia di utenti di Google+ a causa di un bug di cui Google era a conoscenza e che ha deciso di non comunicare.

La questione, riportata dal Wall Street Journal, riguarda un bug che ha esposto agli sviluppatori dati personali degli utenti di Google+, il social network del colosso di Mountain View, tra il 2015 e il 2018. Stando a note interne, non ci sono prove che questo bug sia stato utilizzato, ma è anche impossibile affermare il contrario con certezza.

I dati coinvolti sono ad esempio nomi, indirizzi email, date di compleanno, foto, occupazione e relazioni; sebbene Google+ dia accesso a tali informazioni agli sviluppatori se un utente acconsente, il bug permetteva agli stessi sviluppatori di accedere agli stessi dati anche degli amici dell’utente coinvolto, che a differenza di questo non avevano dato il consenso. Stando a quanto riportato da Google, gli utenti coinvolti dal bug sarebbero circa 500.000, mentre post, messaggi e i contenuti della G Suite non sono coinvolti.

La decisione di non comunicare nulla agli utenti, presa internamente a Google e di cui il CEO Sundar Pichai era a conoscenza, sarebbe stata presa per non finire sotto ai riflettori insieme a Facebook nella vicenda di Cambridge Analytica.

Stando a quanto riportato dal WSJ, Google avrebbe scoperto e risolto il bug a marzo scorso.