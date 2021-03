Google Maps, in arrivo la funzione per risparmiare benzina: app suggerirà percorso più ecologico

Google Maps suggerirà agli automobilisti il percorso per risparmiare benzina. E’ la novità della celebre app di navigazione. Un tentativo di aiutare i conducenti a ridurre la loro impronta di carbonio.

Come risparmiare benzina con Google Maps

Tra le novità più interessanti di Google Maps, c’è un nuovo modo di proporre le indicazioni per la navigazione in auto. Se il tempo calcolato per le destinazioni non si allungherà di troppo, l’app darà priorità a percorsi pensati per far risparmiare carburante. Un’alternativa che sarà contraddistinta dall’icona di una foglia.

Gli utenti avranno sempre la possibilità di farsi indicare il percorso più veloce. Google condividerà anche le relative emissioni di anidride carbonica tra percorsi alternativi. La funzione verrà lanciata negli Stati Uniti su Android e iOS quest’anno, poi a giugno sarà il turno del Regno Unito.

Google Maps ti dice anche quanto costa la benzina

Google Maps ha già introdotto la funzionalità che mostra agli utenti i benzinai più vicini con il relativo prezzo al litro di benzina, diesel e GPL. Basta aprire l’app, cliccare su “benzinai”, quindi su “panoramica” per visualizzare – tra le altre informazioni come indirizzo, orario di apertura, recensioni – il prezzo del carburante.

La funzionalità non consente di accedere ai prezzi di tutti i distributori. Sarà tuttavia solo una questione di tempo perché l’intento di Mountain View è assicurare una copertura capillare.