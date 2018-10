ROMA – Se siete assidui lettori di Google News, fate attenzione: potreste ritrovarvi all’improvviso con il traffico dati azzerato. Colpa di un bug che provoca un consumo spropositato di giga. Sul forum di supporto di Big G ci sono già numerose segnalazioni sulla falla che, a quanto pare, già da questa estate sta decimando il traffico dati degli utenti.

Il problema riguarda la app del servizio di notizie, appena rinnovato da Mountain View. Accedendovi si consumano decine di gigabyte sotto qualunque rete, sia wifi che mobile.

Gli utenti, come è ovvio, si lamentano soprattutto per i costi che ne derivano, ma anche per il fatto che questo consumo non è evidente a meno che non si controlli la pagina di utilizzo dei dati. La maggior parte delle segnalazioni sembrano provenire da Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone, al momento non ci sono segnalazioni dall’Italia.

Google è a conoscenza del problema.

“Grazie per averlo riportato e capiamo l’importanza di risolverlo il più presto possibile”, scrive sul forum Lisa Wang, Google News Community Manager. “Stiamo investigando e lavorando per una risoluzione, ulteriori aggiornamenti saranno riportati in questa pagina”.

Come fare fino a che Google non risolve il bug?

Al momento l’unica soluzione possibile è disabilitare il consumo dei dati in background di Google News o disinstallare l’applicazione.