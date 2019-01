ROMA – Si è spento all’età di 91 anni Guido Quaranta, storico giornalista parlamentare dell’Espresso. Come riporta il sito del settimanale, Quaranta è morto all’ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato da lunedì in seguito a un ictus.

Il direttore Marco Damilano, lo ricorda così: “Non aveva mai smesso di scrivere per L’Espresso: l’ultimo suo pezzo era arrivato in redazione poco prima che si sentisse male. Di due mesi fa, invece, lo straordinario “come eravamo” di vita parlamentare che Guido ha scritto in occasione del centesimo anniversario dell’Aula di Montecitorio”.

Guido Quaranta, ricorda ancora Damilano, è stato resocontista parlamentare, già con Paese Sera, fino dal 1959 e per dieci anni. Poi, passò a Panorama quindi a L’Espresso. “Lui – racconta il direttore – si definiva informatore del Palazzo, le sue vittime l’hanno chiamato in altri modi: spione, supposta e peggio. Più di tutto Quaranta è stato il primo a illuminare il dietro le quinte della politica, a strappare la velina dell’informazione ufficiale. Il retroscena di Quaranta era allo stato genuino la rivelazione di qualcosa che doveva restare segreto. Un fine che giustificava i mezzi: i travestimenti, gli appostamenti, i pedinamenti, i nascondimenti. Una volta Aldo Moro riunì la sua corrente nell’istituto femminile Maria Rimoldi in via Teulada e prima di cominciare a parlare chiese di accertarsi che Quaranta non fosse nascosto in sala. Ma Quaranta c’era, naturalmente”.

“Un maestro per tutti noi, che possiamo al massimo aspirare a seguire il suo modello, figli e nipoti di Guido Quaranta”, conclude Damilano.