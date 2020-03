“Hai vinto 1000 euro di ricompensa da Poste Italiane”, ma è email truffa

ROMA – Una delle ultime truffe arriva per email e comunica la vincita di 1000 euro. La mail, dal titolo “Ricompensa“, è ovviamente una bufala, Poste italiane infatti non contatta i propri clienti secondo questa modalità. Inoltre nonostante l’intestazione a nome di Poste Italiane, l’indirizzo dal quale giunge la mail è chiaramente fasullo. Bisogna quindi fare attenzione e non divulgare le proprie informazioni private riguardanti i conti personali.

Gentile cliente, Coronavirus Milano, Alitalia sospende i voli di Malpensa e riduce quelli di Linate Alex Adami, morto giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni a soli 53 anni Scegliamo mensilmente 3 dei nostri clienti che vengono premiati con 1000 euro. Questo mese sei uno dei fortunati vincitori. Per richiedere il premio devi inviarci una e-mail a ricompenseposte@netc.it con i seguenti documenti: – una foto della tua carta d’identità ( fronte e retro a colori ) – una foto della tua carta PosteItaliane (fronte e retro a colori). Solo le prime 8 cifre e le ultime 4 devono essere visibili (puoi coprire con un pezzo di carta il resto delle cifre e il CVV). – un selfie di te che tiene la carta d’identità vicino al viso. – un selfie di te che tiene la carta PosteItaliane vicino al tuo viso. Quando tutti i documenti saranno inviati e approvati, riceverai una ricarica del valore di 1000 euro. Se non invii i documenti tra 48 ore il premio andrà ad un altro fortunato vincitore. NOTA: Se i documenti vengono inviati non completi, riceverai un bonus di compensazione di 50 euro.