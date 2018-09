ROMA – Gli smartphone Huawei sarebbero stati programmati per ottenere prestazioni migliori se analizzati con l’app 3D Mark. Questa l’accusa mossa dal sito di tecnologia Anand Tech alla compagnia cinese, che avrebbe barato sulle prestazioni dei suoi smartphone di punta come P20, P20 Pro, Nova 3 e Honor Play.

Marco Tonelli su La Stampa scrive che l’applicazione 3D Mark è motlo conosciuta nel settore e viene utilizzata per stimare proprio le performance dei dispositivi. Huawei dal canto suo non ha né smentito, né confermato: si è limitata a sostenere che i suoi smartphone sono programmati per ottimizzare al meglio le prestazioni in funzione all’app che in quel momento è in esecuzione.

Una dichiarazione che però suona quasi come una ammissione, dato che l’app 3D Mark che serve per le misurazioni dovrebbe avere accesso alla reale prestazione del dispositivo in esame. Dal canto suo l’app ha cancellato le prestazioni degli Huawei dai suoi risultati, dato che dopo aver ricontrollato le prestazioni con una versione del software di controllo da parte degli sviluppatori, ha scoperto che i risultati ottenuti erano ben peggiori di quelli restituiti alla versione pubblica e scaricabile dell’app.

Ingannare una app che dovrebbe misurare proprio la performance dello smartphone però risulta come aver barato secondo il sito Anand Tech che ha lanciato la notizia. La società cinese ha deciso di replicare con un lungo comunicato in cui si legge: