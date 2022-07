I migliori smartphone per rapporto qualità prezzo al di sotto dei 300 euro

Possedere uno smartphone è attualmente un requisito essenziale per la grande maggioranza delle persone: questi dispositivi tecnologi sono diventati dei veri e propri migliori amici, capaci di esaudire ogni desiderio e funzione. Negli ultimi anni le aziende tech hanno apportato numerosi miglioramenti sui device, e questo si è tradotto anche in un conseguente graduale aumento dei prezzi. Non sempre però per avere a disposizione un device di qualità è

necessario spendere cifre a 3 zeri. In questo articolo, grazie all’aiuto degli esperti di MisterGAdget.Tech abbiamo

selezionato i 5 migliori smartphone sotto i 300 euro.

Prima di investire soldi nell’acquisto di uno smartphone, è consigliabile individuare quali sono le proprie esigenze, ed in base a queste ricercare il telefono che maggiormente si adatta ed è in grado di soddisfarle. Alcuni parametri importanti che bisognerebbe prendere in considerazione, sono la durata della batteria, il comparto fotocamere, la presenza di dual-SIM, o la tipologia di OS supportato.

I migliori smartphone con prezzo inferiore ai 300 euro: Honor X8

Honor X8 è tra gli smartphone maggiormente acquistati tra quelli appartenenti alla fascia media di mercato. I motivi del suo successo sono diversi: smartphone leggero (177 grammi), con ampio display da 6,7 pollici e refresh rate a 90 Hz; ottime prestazioni sono arantite dal processore Snapdragon 680 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, a cui possono essere sommati ulteriori 2 GB di RAm virtuale; la batteria è da 4.000 mAh garantisce una buona durata. “L’offerta” si completa poi con i servizi Google, il jack audio da 3,5 mm e un pacchetto fotografico composto da quattro fotocamere con sensore principale da 64 Megapixel.

Realme GT Master Edition

Uno dei migliori smartphone prodotti da Realme entra di diritto nella lista dei migliori smartphone con prezzo inferiore ai 300 euro. Grazie al processore Snapdragon 778G accompagnato 6 o 8 GB di RAM le prestazioni di Realme GT Master Edition 5G sono superiori rispetto alla media. A dare ulteriore valore al device abbiamo tre fotocamere con sensore principale è sempre da 64 MP, un display AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 120 Hz di grande qualità e jack audio da 3,5 mm.

Redmi Note 11 Pro

La Redmi Note di Xiaomi è la serie di maggior successo dell’azienda cinese, famosa per offrire agli utenti smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra i vari device disponibili della linea la scelta è ricaduta su

Redmi Note 11 Pro 4G. Il device presenta uno schermo AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz, batteria da 5.000 mAh che garantisce una autonomia prolungata e una fotocamera principale da ben 108MP. Le prestazioni sono supportate dal processore MediaTek G96.

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G è uno dei telefoni di punta della fascia media di Samsung. L’azienda ha investito tempo e risorse per rendere il device appetibile sul mercato grazie a ottime prestazioni. Lo smartphone presenta un display di alta qualità con tecnologia FHD+ Super AMOLED da 6,5 pollici, connettività 5G, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria da 4.500 mAh supportata da tecnologia di ricarica rapida da 25W.

OPPO A96

L’ultimo modello della lista è OPPO A96. Le prestazioni di questo device sono inferiori rispetto a quelle dei precedenti telefoni ma ci sono alcune caratteristiche che lo rendono comunque tra i migliori disponibili nella fascia media di mercato. Presenta un grande display 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hertz; le ottime prestazioni vengono garantite dal chip Snapdragon 680 di Qualcomm abbinato a una RAM da 8 GB e da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 watt. Non di particolare rilievo il comparto fotocamere con un obbiettivo principale da 50 MP e sensore di profondità da 2 MP.

Probabilmente non serve segnalare che il mercato offre molti altri prodotti in questa stessa fascia di prezzo, ma abbiamo voluto restringere questa selezione per rendere un eventuale scelta più semplice e per eliminare ogni possibilità di incappare nei molteplici duplicati oggi disponibili. Ciascuno dei modelli che presentiamo nella nostra lista ristretta possiede molteplici parenti stretti, in cui cambiano solo alcuni dettagli tecnici, mantenendo l’;estetica quasi invariata, anche nel caso in cui il prodotto arriva addirittura da aziende differenti.

Proprio perché il segmento degli smartphone tra i 200 e i 300 € è invaso da decine di modelli tutti uguali, abbiamo scelto di fare una selezione molto rigida, cercando di mettere in evidenza prodotti che rappresentano una garanzia e che mettono al riparo da cattive sorprese.