I vantaggi della fibra ottica di Sorgenia

La fibra ottica è il miglior mezzo per trasportare informazioni da un punto all’altro sotto forma di impulsi luminosi tramite una connessione Internet. Oggi la fibra è entrata a far parte della quotidianità, perché garantisce massima efficienza e performance elevate in breve tempo. Sorgenia crede nel potere della fibra ottica e investe ogni giorno per poter perfezionare tale mezzo, così da garantire concreti vantaggi ai suoi clienti.

Fibra ottica: che cos’è e come funziona

La fibra ottica è una tecnologia molto innovativa che consente di attivare una connessione ad Internet molto veloce, per scambiare grandi quantità di dati ad alta velocità. Negli ultimi anni le fibre hanno avuto una grande evoluzione, fino ad arrivare a quella che ogni è conosciuta come fibra ottica e che consente a chiunque di navigare ad alta velocità. Proprio per questo motivo, la fibra ottica è diventata un grandissimo alleato nel settore delle comunicazioni e telecomunicazioni.

Man mano che tale modalità di connessione si sta diffondendo – a livello di impiego pubblico e privato – si sta sostituendo alle tradizionali alternative, come i cavi telefonici in rame. Questo consente di snellire e rendere più economiche le infrastrutture per consentono la connessione ad internet. Anche se recentemente si sente parlare sempre più di fibra ottica, è importante specificare che le sue origini sono molto antiche e risalgono, infatti, agli anni ‘60.

È stato l’ingegnere Charles Kao ad utilizzare per la prima volta questo tipo di connessione. Di fatto, lui ha portato la fibra ottica nel mondo delle telecomunicazioni, sfruttando la sua capacità di inviare impulsi luminosi per la trasmissione delle informazioni. Non a caso, i cavi in fibra ottica consentono l’invio di uno o più segnali senza subire alcuna perdita anche sulle lunghe distanze. Oggi la fibra di Sorgenia conserva le caratteristiche originali, garantendo massima potenza a chi la utilizza.

I cavi in fibra ottica sono contraddistinti da una struttura molto particolare. Le componenti che

costituiscono un cavo sono le seguenti:

filamento in vetro : si abbandona il rame per lasciare spazio a un filamento di vetro estremamente

puro. Ogni filamento è equiparabile alle dimensioni di un capello e viene attraversato dagli impulsi

luminosi per trasportare il segnale. All’interno del filamento c’è un nucleo in vetro purissimo,

contenente silicio in alte percentuali;

: si abbandona il rame per lasciare spazio a un filamento di vetro estremamente puro. Ogni filamento è equiparabile alle dimensioni di un capello e viene attraversato dagli impulsi luminosi per trasportare il segnale. All’interno del filamento c’è un nucleo in vetro purissimo, contenente silicio in alte percentuali; mantello per proteggere il filamento : all’esterno del filamento c’è uno strato in vetro meno puro

che serve a guidare e arginare la luce trasmessa nel nucleo;

: all’esterno del filamento c’è uno strato in vetro meno puro che serve a guidare e arginare la luce trasmessa nel nucleo; guaina in plastica: lo strato più esterno è costituito da una guaina in plastica, fondamentale per

evitare che gli agenti esterni danneggino il cavo.

Il segnale che viaggia all’interno di un cavo in fibra ottica è costituito da una serie di impulsi luminosi.

Questi riescono ad attraversare tutto il cavo grazie a un sistema di specchi riflettenti.

4 vantaggi della fibra ottica

La fibra ottica è il sistema in grado di garantire la maggiore velocità di trasmissione dei dati. Non si tratta, però, dell’unico vantaggio. Infatti, questo sistema garantisce molteplici benefici a chi decide di installarlo, tra i quali si ricordano i seguenti:

fluidità e stabilità di connessione : con la fibra i classici problemi di connessione scompaiono,

perché la trasmissione dei dati non solo diventa veloce, ma anche estremamente fluida, riducendo

al minimo gli intoppi. La fibra garantisce massima efficacia nel download di programmi online, nelle

videochiamate e nello svolgimento di qualsiasi altra operazione solitamente considerata pesante;

: con la fibra i classici problemi di connessione scompaiono, perché la trasmissione dei dati non solo diventa veloce, ma anche estremamente fluida, riducendo al minimo gli intoppi. La fibra garantisce massima efficacia nel download di programmi online, nelle videochiamate e nello svolgimento di qualsiasi altra operazione solitamente considerata pesante; velocità di trasmissione : la trasmissione dati è più rapida e migliorano i tempi di reazione, così da

diminuire i ritardi in qualsiasi operazione. Proprio per questo motivo la fibra ottica viene scelta per

le esperienze di gaming online;

: la trasmissione dati è più rapida e migliorano i tempi di reazione, così da diminuire i ritardi in qualsiasi operazione. Proprio per questo motivo la fibra ottica viene scelta per le esperienze di gaming online; velocità di download e upload : i dati si muovono velocemente sia in entrata che in uscita, sia che si

tratti di elementi pesanti che di normali attività che si svolgono sul web. La fibra diventa un ottimo

alleato con lo smart working;

: i dati si muovono velocemente sia in entrata che in uscita, sia che si tratti di elementi pesanti che di normali attività che si svolgono sul web. La fibra diventa un ottimo alleato con lo smart working; facilità di installazione: per attivare l’abbonamento alla fibra è sufficiente contattare il provider,

questo si occupa di installare una piccola scatola vicino al modem e di collegarla allo stesso.

La Fibra di Sorgenia è caratterizzata da una velocità di 2.4 Gbps, il corrispondente di 2500 Mbps. Si tratta di un valore elevatissimo, infatti per comprenderlo è sufficiente paragonarla alla tradizionale ADSL, in grado di raggiungere al massimo i 20 Mbps. La fibra ottica in casa offre vantaggi concreti e massima efficienza fin dal primo utilizzo.

Fibra ottica in Italia: la situazione attuale

L’Italia ha contribuito attivamente alla ricerca scientifica nel campo della fibra ottica, per incoraggiare e accelerare il progresso. Il Centro Studi E Laboratori Telecomunicazioni (CELTS) è stato il primo e principale centro di ricerca in questo campo nel paese. La sua sede principale si trova a Torino e, infatti, questa ha consentito alla città di essere la prima a installare e diffondere la rete ottica. Nel giro di pochi anni, poi, l’innovazione ha preso piede in tutta Italia e oggi è diffusa a livello nazionale.

È stato il Progetto Socrate nel 1995 ad avere come obiettivo quello di diffondere la fibra ottica in tutto il territorio nazionale. L’obiettivo era di cablare 10 milioni di abitazioni installando cavi in fibra ottica, soprattutto per l’utilizzo di servizi a banda larga, come la tv via cavo ed Internet. Un esperimento all’avanguardia e molto interessante, perché ha dato il via a un grande cambiamento in tutta Italia.

Quanto costa un abbonamento per la fibra ottica?

Investire sulla fibra ottica è un’ottima decisione. Per godere a pieno dell’efficienza di tale connessione è importante scegliere un pacchetto adatto, calibrato sulle proprie esigenze e in grado di soddisfare al miglior prezzo i bisogni di navigazione, sia che si tratti di un abbonamento per la casa che di un’opzione per il business.

I bundle per installare la fibra Sorgenia nella propria casa oscillano in una fascia di prezzo che va dai 20 ai 30 euro al mese. Nel pacchetto è compresa anche l’attivazione dell’intero sistema e spesso si crea un unico abbonamento per poter usufruire non solo della fibra ottica ma anche di offerte per luce e gas. Infatti, a seconda delle proprie preferenze si può scegliere l’offerta combinata che risulta più conveniente e comoda, così da aver un unico fornitore per tutte le utenze di casa e da gestire attraverso l’app ogni servizio.