ROMA – “Ultim’ora: Berlusconi in galera, abbiamo fornito le prove ai magistrati”. Dopo Liberoquotidiano.it, gli hacker di AnonPlus colpiscono anche il sito de Il Giornale, la cui homepage è stata hackerata alle 6.39 di domenica mattina, 22 aprile, con la pubblicazione di questa notizia palesemente falsa, con tanto di link al sito degli hacker già cacciati da Twitter, Facebook e Google+.

Lo scorso settembre gli hacker di AnonPlus avevano colpito il sito di LiberoQuotidiano in due occasioni, mentre a febbraio era stata attaccata la banca dati del Pd di Firenze, con la pubblicazione dei dati sensibili di Matteo Renzi.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Tecnicamente AnonPlus è un social network parallelo a quelli che tutti noi tutti usiamo quotidianamente. È stato creato nel 2011 quando il collettivo Anonymus venne cacciato da Google+ perché, come denunciarono i vertici di Mountain View, con il loro account “Your Anon News” avevano violato le regole della comunità.

“AnonPlus – si legge nella loro presentazione – diffonde idee senza censura, crea spazi per divulgare in maniera diretta, mediante defacciamento di massa, notizie che nei media gestiti ad uso e consumo di chi ci controlla non trovano spazio, al fine di ridare dignità alla funzione stessa dei media”.