Il trojan che ruba dati di nascosto, senza cliccare e senza che nessuno sappia nulla

Un trojan inesorabile e potentissimo, che si attiva da solo, senza nemmeno un clic da parte vostra, messo a punto da una Israeli Company That Sells Powerful Hacking Tools. Il settimanale New Yorker rivela i retroscena su come la società di spyware commerciale più famosa al mondo ha sviluppato l’automatismo “zero-click” per sottrarre dati ad attivisti, giornalisti e funzionari governativi a loro insaputa.

I tentativi di hacking possono manifestarsi in molti modi

Alcuni vengono visualizzati nei messaggi di testo o richiedono un clic su un link. Ma altri “operano senza che vi sia alcuna azione da parte dell’utente”, in modo silenzioso e insidioso. Come riporta Ronan Farrow, in un’indagine approfondita sul New Yorker, tra l’azienda israeliana NSO Group, che ha creato un potente spyware commerciale noto come Pegasus, e grandi aziende tecnologiche come Meta e Apple, è in corso un conflitto. Nell’arco di circa tre anni, Farrow ha ottenuto un accesso senza precedenti al personale, agli uffici e alla tecnologia di NSO. Scrive che “NSO si considera una specie di trafficante d’armi, che opera in un campo senza norme stabilite”.

La minaccia del trojan

Pegasus utilizzato anche per monitorare i telefoni appartenenti ai soci di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita assassinato nel 2018. Utilizzato anche contro funzionari statunitensi che lavorano all’estero, per infettare un dispositivo connesso alla rete al 10 di Downing Street, l’ufficio del primo ministro britannico Boris Johnson e in una serie di attacchi contro i telefoni di politici, avvocati e attivisti catalani. Farrow ha parlato con gli ingegneri di Apple e Meta in prima linea nella difesa dalle intrusioni nei servizi come iMessage e WhatsApp. Consapevoli che la prossima falla nel sistema è solo in attesa di essere scoperta dallo spyware. “E’ un gioco del gatto e del topo” ha detto a Farrow un dipendente di NSO.