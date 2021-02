Indirizzi email e password rubate, si tratta del più grande colpo cyber della storia. Il forum RaidForums ha ribattezzato quanto accaduto “Compilation of Many Breaches” (braches in inglese significa “violazioni” ndr).

indirizzi email e password rubate, come verificare se c’è anche la vostra

Visto l’alto numero di dati violati, all’interno potrebbe esserci anche la vostra. Accedendo all’interno potrebbe essere poi facile violare altri account personali i cui dati sono contenuti all’interno della mail.

Per ovviare al problema bisogna cliccare sul link dell’agenzia di stampa CyberNews ed inserire la propria mail. In un attimo, se vi apparirà la scritta rossa “ Oh no! Your email address has been leaked” dovete cambiare la password.

Oltre che la password della mail dovete cambiare la password a tutti gli account che usano quell’indirizzo. Dovrete assicurarvi che le nuove password siano complesse e non utilizzate più di una volta. Per farlo si potrebbe usare un gestore di password affidabile.

Si consiglia inoltre di usare sempre l’autenticazione a due fattori (2FA) per la tua posta e altri account. Con 2FA, anche se la tua email è trapelata la possibilità che attori malintenzionati abbiano accesso ai tuoi account diminuirà.

Si consiglia comunque sempre di cambiare la mail. Farlo ogni tanto deve diventare un’abitudine che ci permette di mantenere alta la sicurezza.

Email e password violate, cosa si rischia nell’immediato

Se il vostro indirizzo è stato violato, il rischio più immediato è quello di ricevere messaggi contenenti malware e ransomware da non cliccare mai.

Come scrive Leggo, qualcosa di simile era già avvenuto nel 2017. In quell’occasione vennero rubate 1,4 miliardi di credenziali che vennero condivise via torrent. I numeri, seppur elevati, erano nettamente inferiori.