ROMA – Giornalisti in campo il 2 maggio, vigilia della Giornata mondiale per la libertà di Stampa, contro “L’informazione accerchiata“. E’ questo il titolo dell’iniziativa promossa da Federazione nazionale della Stampa italiana, Usigrai, Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Articolo21, Odg Lazio, Amnesty International Italia, Rete NoBavaglio per contrastare questa pericolosa deriva che minaccia la stampa libera.

“L’informazione è linfa vitale per la democrazia – si legge nel comunicato – Senza un’informazione di qualità, libera, autorevole, la democrazia muore. Ma nel mondo e anche in Italia cresce un clima ostile contro giornalisti, blogger e autori che denunciano abusi, mafie, malaffare e cercano di illuminare le periferie dimenticate”.

L’iniziativa sarà rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori che partecipano al concorso “Rileggiamo l’Articolo 21 della Costituzione”, patrocinato dal Miur.

Appuntamento a Roma, dalle 10 alle 13 al liceo statale Terenzio Mamiani, in viale delle Milizie, 30. E’ prevista la presenza di Peter Bardy, direttore di Aktuality.sk, testata dove lavorava il cronista slovacco ucciso Jan Kuciak; Carlo Bonini, inviato di Repubblica e tra i promotori del “Daphne Project”, consorzio internazionale dedicato alla giornalista Daphne Caruana Galizia uccisa a Malta; Paolo Borrometi, presidente di Articolo21; Saadet Yildiz, giornalista curda; Hevi Dilara, musicista curda; Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi; Giuseppe Giulietti, presidente Fnsi; Carlo Verna, presidente Cnog; Guido D’Ubaldo, segretario Cnog; Vittorio Di Trapani, segretario Usigrai; Riccardo Noury, portavoce sez. italiana di Amnesty International; Renato Parascandolo, coordinatore Concorso “Rileggiamo l’Articolo 21”; e i cronisti italiani sotto scorta, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni promotrici.

Sarà proiettato un video sui giornalisti di Cumhuriyet sotto processo in Turchia, realizzato da Antonella Napoli, che ha seguito l’udienza conclusiva. L’incontro sarà accompagnato dalla musica del sax di Nicola Alesini. Modera Elisa Manricola, portavoce nazionale di Articolo21.

Hanno aderito Associazione Stampa Romana, Italians for Darfur, LiberaInformazione, Ossigeno per l’informazione, Premio Morrione, Tavola della pace.