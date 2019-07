Instagram, nuove norme contro gli account con contenuti non conformi

ROMA – Su Instagram arrivano nuove norme contro gli account che presentano contenuti non conformi agli standard. In base alle regole esistenti, la società già disabilita i profili che presentano una determinata percentuale di contenuti non conformi. Ora, inizierà a rimuovere gli account con un certo numero di violazioni in un determinato intervallo di tempo. E introduce anche una nuova procedura di notifica per aiutare gli utenti a capire se il loro profilo è a rischio disabilitazione.

“Questa notifica – spiega la società – offrirà la possibilità di fare ricorso in caso di rimozione di contenuti per nudità e pornografia, bullismo e intimidazioni, incitamento all’odio, vendita di sostanze stupefacenti e terrorismo. Se un contenuto viene rimosso per errore e viene presentato ricorso contro la decisione, la violazione verrà rimossa dai record dell’account”.

“L’aggiornamento di oggi – conclude Instagram – è un passaggio molto importante per il miglioramento delle nostre normative e per la sicurezza e la solidarietà sulle nostre piattaforme. Lavoriamo con il team di Facebook per garantire che Instagram sia un luogo solidale per tutti e queste modifiche ci consentiranno di rilevare e rimuovere velocemente gli account che violano ripetutamente le nostre normative”.

Fonte: Ansa.