Instagram, che succede? Account bloccat, follower scomparsi. Instagram sta riscontrando problemi, con diversi utenti che hanno segnalato la sospensione dei propri account e la perdita dei follower.

Instagram, che succede? Account bloccat, follower scomparsi

Secondo il sito DownDetector, che tiene traccia dei disservizi online, i problemi sono iniziati intorno alle 14 circa ora italiana e stanno interessando la piattaforma a livello globale.

Downdetector, che raccoglie gli alert degli utenti sui problemi registrati su diverse app, mostra un picco di segnalazioni per oggi 31 ottobre: alle 14.57 le segnalazioni erano più di 5mila.

Il motivo dell’interruzione non è chiaro. “Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell’accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l’inconveniente”, è la posizione ufficiale della società attraverso un suo portavoce.

Ad alcuni utenti che tentano di accedere al social network compare una schermata che avvisa che il loro account è stato sospeso, senza che vengano date motivazioni. Altri, inoltre, stanno registrando problemi nel caricare contenuti e nello scorrere foto e video delle persone seguite. Come di consueto molti utenti si sono riversati su Twitter per raccontare dei problemi ed è salito l’hashtag #Instagramdown. Pochi giorni fa, il 25 ottobre, si è bloccata per due ore WhatsApp, altra piattaforma del gruppo Meta.