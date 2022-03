Instagram down, impossibile aggiornare il feed. Problema nel caricamento dei contenuti

Dalle 10 di oggi, mercoledì 23 marzo, in molti stanno avendo problemi con Instagram. In particolare, a molti compaiono messaggi d’errore come “impossibile aggiornare il feed”. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali quindi non è chiaro cosa stia succedendo.

Nei mesi scorsi tutte le piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg, quindi Facebook, WhatsApp e Instagram erano andare in down per diverse ore.