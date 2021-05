Instagram down oggi 17 maggio, il social network non è accessibile ad alcuni utenti (foto ANSA)

Instagram down questa mattina, lunedì 17 maggio, per moltissimi utenti. Sono molte le segnalazioni raccolte dal sito Downdetector. Le testimonianze che stanno pervenendo online in questi minuti parlano di malfunzionamenti alla piattaforma che perdurano da circa le 8 della mattina di oggi e non si sono ancora risolti ovunque. Stando a quanto raccolto da Twitter sotto l’hashtag #Instagramdown, l’estensione dei malfunzionamenti riguarda diversi altri Paesi oltre al nostro.

Instagram down, problemi nei caricamenti

Instagram fa fatica col caricamento di stories e post, ed è complicato anche inviare messaggi vocali in Direct. Non mancano segnalazioni sul caricamento del feed. I maggiori problemi riguardano l’accesso all’app, sia per quanto concerne la versione mobile che quella desktop.

Per altri utenti i problemi riguardano anche il reperimento dei contenuti già pubblicati sul social da altri. Dal feed non si carica con nuovi elementi alle storie. La maggior parte delle segnalazioni riguarda però proprio il caricamenti di nuovi elementi. Il gruppo Facebook per il momento non è intervenuto sulla questione, ma non è detto che lo faccia: se risolverà i malfunzionamenti in tempo breve potrebbe non ritenere opportuno offrire agli utenti una spiegazione in merito.

Il problema non sembra però aver ancora colpito un numero particolarmente alto di persone. Come riporta il sito Downdetector, le segnalazioni sono finora relativamente basse.