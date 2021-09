Instagram down oggi 2 settembre. Molti utenti segnalano problemi nell’accesso al social e nella pubblicazione di video e foto. Impossibile, evidenziano, anche consultare i profili di altri utenti. Il sito downdetector.it offre una panoramica in tempo reale evidenziando che circa il 60% delle segnalazioni sono relative e problemi di navigazione e circa il 30-35% a problemi di accesso.

Aggiornamento ore 13:12.

Instagram down oggi 2 settembre, cosa succede al social

Instagram è stato colpito da un disservizio che sta ancora adesso impedendo agli utenti di accedere ai contenuti. Al momento non è possibile caricare alcun tipo di dato dalla piattaforma, all’apertura dell’app o al ricaricamento della home si viene accolti dal messaggio di errore “Impossibile aggiornare il feed”. Le Storie che non sono state scaricate dall’applicazione in precedenza non sono visibili e ovviamente anche i messaggi privati Direct non sono operativi. Gli utenti non possono pubblicare contenuti multimediali sul proprio profilo e nemmeno nelle Storie.

Cosa sta succedendo a Instagram

Non è ancora chiaro cosa stia causando i problemi ma immaginiamo che forse Instagram negli ultimi tempi stia effettuando diverse modifiche ai propri servizi, con conseguenti momenti di down dovuti al riavvio dei server oppure alla propagazione delle novità.