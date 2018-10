ROMA – Instagram è down. Oggi, mercoledì 3 ottobre 2018, migliaia di utenti di Instagram in Italia hanno segnalato problemi con il funzionamento dell’applicazione. Secondo il sito downdetector.com, le province più colpite dal disservizio sembrano essere Roma e Milano, ma anche Napoli, Firenze, Venezia e Torino. All’apertura dell’app, agli utenti compare un messaggio con scritto “impossibile aggiornare il feed”. Mentre tramite computer il messaggio è “5xx Server Error”.

Sui propri canali social la società non ha ancora comunicato nulla a riguardo. Problemi con il funzionamento dell’app, secondo downdetector.com, si sono registrati anche in altre città europee, come Londra, Parigi, Monaco e Berlino.