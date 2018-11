ROMA – Una falla di sicurezza su Instagram ha esposto le password di alcuni utenti. A comunicarlo è la stessa azienda di proprietà di Facebook al sito The Informatiom, che ne dà notizia. La falla è collegata, ironia della sorte, alla funzione che consente agli utenti di scaricare tutti i loro dati. E’ stata introdotta in ottemperanza al Gdpr, cioè le nuove norme europee sulla privacy in vigore da fine maggio scorso.

Secondo quando riferito da Instagram, la falla avrebbe causato l’inclusione della password di un profilo all’interno dell’indirizzo web (Url) usato per scaricare i dati personali. Questo link avrebbe quindi esposto la password ad altri utenti in grado di accedere allo stesso computer.

Il problema, spiega la società, è già stato risolto e ha interessato “un numero ristretto di persone”. Instagram ha già notificato la falla agli utenti interessati e chiesto per precauzione di cambiare la password.

Instagram ha raggiunto quota 1 miliardo di utenti e, secondo stime di Bloomberg pubblicate a giugno, entro cinque anni raggiungerà i due miliardi. Fu comprata da Facebook nel 2012 a 1 miliardo di dollari, ora vale 100 volte di più. Secondo dati di eMarketer, Instagram potrebbe rappresentare circa il 16% delle entrate di Facebook nel prossimo anno, rispetto al 10,6% dell’anno scorso.