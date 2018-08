ROMA – Mega attacco hacker contro Instagram: migliaia di utenti si sono ritrovati improvvisamente disconnessi e non sono riusciti ad accedere di nuovo. Poteva sembrare un malfunzionamento dei server del social network, ma gli sviluppatori hanno precisato che tutto funziona regolarmente e quindi gli account interessati sono stati violati [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Pare si tratti di un attacco di hacker russi. Gli account violati si sono visti cambiare l’email e il numero di telefono associati, rendendone praticamente impossibile il recupero da parte degli utenti. Per questo motivo, in molti hanno chiesto aiuto su altri social, da Twitter a Reddit.

Gli sviluppatori di Instagram, dal canto loro, si sono limitati a suggerire consigli per proteggere gli account: usare password sicure e difficile da essere ‘intercettate’, sia per quanto riguarda l’account di Instagram che per l’indirizzo di posta elettronica associato, a cui vengono inviate le notifiche per poter cambiare i dati dell’account. Oltre alla password, è consigliabile anche scegliere un nome utente lungo e con caratteri alfanumerici: quelli più brevi e semplici, infatti, sono quelli più soggetti a tentativi di accesso al social network.