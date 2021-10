Instagram, novità: puoi postare anche dal pc e arriva Collabs, più utenti per un contenuto

Instagram, novità: contenuti pubblicabili anche dal pc e arriva Collabs, più utenti per un contenuto

Novità per gli utenti di Instagram: si potranno postare foto e video sotto un minuto di durata anche da Mac o Pc.

Novità Instagram: sarà possibile pubblicare contenuti anche dal pc

Per farlo basterà seguire gli stessi passi di quando si posta qualcosa dall’app dello smartphone: si accede al proprio account, si seleziona il segno + in alto a destra e si carica la foto o il video che si ha sul proprio computer. E si potranno aggiungere filtri o tag per la geolocalizzazione.

Fino ad ora erano permesse solo alcune funzionalità come lo scorrimento del feed e l’accesso ai Direct Messages, mentre adesso si aggiungono queste nuove funzioni da computer fisso, frutto del maggior utilizzo dei social media dal computer con lo smart working.

Instagram lancia Collabs: due utenti per un contenuto

Un’altra novità di Instagram è un test sulle cosiddette ‘Collabs’: una vera e propria collaborazione nella creazione di contenuti da parte di due utenti diversi. In altre parole, l’autore di un contenuto può decidere di invitare un altro utente a collaborare al proprio contenuto. I nomi di entrambi gli account compariranno nel post o nel Reel.

Così potranno visionare il contenuto i follower di entrambi i creatori, che si troveranno dunque a sommare visualizzazioni, like e thread di commenti.

Altre novità Instagram: il fundraising e i Reels

Instagram sta anche pensando di agevolare le campagne di fundraising sulla propria piattaforma, con la possibilità di avviarle con lo stesso pulsante con il segno + che si usa per aggiungere contenuti.

Ed infine, per quando riguarda i Reels, saranno presto disponibili gli effetti musicali Superbeat e Dynamic Lyrics. Con quest’ultimo, poi, sarà possibile mostrare il testo in 3D della canzone riprodotta.