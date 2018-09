ROMA – I messaggi vocali sono ormai un must per gli utenti WhatsApp, anche se sarebbe bene non abusarne né in quantità, né in lunghezza. Ad ogni modo, una funzione che ha avuto molto successo sull’app di messaggistica istantanea potrebbe presto approdare anche su Instagram.

Come spiega Leggo, non ci sono conferme ufficiali da parte degli sviluppatori, ma l’ingegnere informatico Jane Manchung Wong ha affermato di aver scoperto, all’interno di un codice, la presenza di un sistema che consente di scambiare messaggi vocali tra gli utenti di Instagram. La Wong spiega: “Non è una funzione ancora disponibile, ma è chiaro che Instagram ci stia lavorando su, il bottone potrebbe trovarsi nello spazio riservato ai like, alle gif e alle altre immagini”.

Il portale WABetaInfo, intanto, ha anche diffuso una possibile grafica dei messaggi vocali su Instagram. Per vederli diventare realtà, però, servirà molto tempo