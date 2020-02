ROMA – Siamo un popolo di iperconnessi: quasi 50 milioni di italiani navigano in internet per 6 ore al giorno. In 45 milioni si collegano da smartphone e tablet, e 35 milioni usano i social, a cui si dedicano quotidianamente per 1 ora e 57 minuti. Sono alcuni dei dati che emergono da “Digital 2020” la ricerca condotta da We Are Social in collaborazione con Hootsuite e giunta alla nona edizione.

Online si cerca soprattutto intrattenimento. Il 92% guarda contenuti video e il 34% segue i vlog; il 57% ascolta musica in streaming, il 39% web radio e il 23% podcast. Grazie alla diffusione degli assistenti vocali, il 35% degli internauti usa almeno un servizio controllato con la voce. Forte incremento anche per i dispositivi indossabili: un italiano su sette (15%) possiede uno smartwatch o un altro wearable, a fronte del 5% di un anno fa.

Lo smartphone è in mano al 94% degli italiani, che usano soprattutto app di messaggistica (92%), per l’intrattenimento e la fruizione di contenuti video (73%). A seguire l’ascolto di musica (52%), lo shopping (68%) e il gaming (43%). Sul fronte dei social, la piattaforma più attiva si conferma YouTube, seguita dalla famiglia di app di Facebook.

La ricerca scatta una fotografia anche su scala globale. Nel mondo sono 4,54 miliardi le persone online, con quasi 300 milioni di utenti che hanno avuto accesso ad internet per la prima volta nel corso del 2019. La metà della popolazione mondiale – 3,8 miliardi di persone – usa regolarmente i social media, e le piattaforme più attive sono Facebook, YouTube e WhatsApp. In rapida crescita TikTok, con 800 milioni di utenti attivi al mese di cui 300milioni fuori dalla Cina.

