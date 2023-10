Italiaonline, attraverso IOL Advertising, la prima concessionaria di pubblicità digitale in Italia – ha siglato un accordo con Newsmondo.it, testata giornalistica e progetto editoriale di Delta Pictures, per la raccolta pubblicitaria in esclusiva del sito. L’occasione dell’annuncio è il lancio del nuovo sito di Newsmondo.it, che prevede anche un ripensamento degli spazi adv in coerenza con l’offerta editoriale.

Newsmondo.it, nata nel 2014, si rivolge a un vasto pubblico, con particolare attenzione alla Generazione Z, puntando sulla produzione di video-notizie con approfondimenti, inchieste esclusive e analisi. La linea editoriale privilegia il mondo della finanza, del risparmio, dell’economia internazionale e delle eccellenze italiane (protagonisti e aziende), presentando questi temi con un linguaggio accessibile e comprensibile da tutti. I canali social proprietari, costantemente aggiornati, garantiscono alti tassi di engagement.

La redazione di Newsmondo.it si contraddistingue per una forte presenza femminile. Il Direttore responsabile è Simonetta Aglietta; il Direttore editoriale è Alessandro Plateroti; editorialista: Claudio Brachino.

L’offerta pubblicitaria prevede, oltre ai formati standard, pre-roll attraverso il widget video, anche la possibilità di creatività brand oriented a partire da Interstitial e Domination in SOV.

“Il rilancio di Newsmondo.it segna un nuovo importante passo per lo sviluppo dell’offerta di IOL Advertising. Questa testata editoriale, nativa digitale, riesce a coniugare al meglio firme di alto spessore a contenuti in grado di ingaggiare con efficacia la generazione Z per cifra editoriale e produzione di video originali. Un editore che ci consente di confermare che il comune denominatore del sistema IOL Advertising è un posizionamento di riconosciuta qualità editoriale. Inoltre, l’importante bacino di Newsmondo.it e dei suoi canali si somma e rafforza con quella del sistema Italiaonline, a cui aggiunge un’audience ben equilibrata tra genere e professionalità”, ha dichiarato Luca Paglicci, Direttore Terze Parti di IOL Advertising.

Nicola Burgay, Amministratore Unico di Delta Pictures commenta: “La nostra collaborazione con la concessionaria IOL Advertising rappresenta una pietra miliare nella crescita del nostro network. Entrare a far parte di IOL Advertising è motivo di grande soddisfazione e costituisce una strategia vincente per entrambe le parti coinvolte, basata sulla solidità e sulla visione a lungo termine del nostro progetto. Fin da subito ci siamo trovati allineati con la visione comune di editare un giornale di qualità che potrà beneficiare delle esclusive pianificazioni pubblicitarie sul network Italiaonline.”

“Siamo entusiasti del consolidamento della collaborazione tra Newsmondo.it e IOL Advertising– afferma Simonetta Aglietta, Direttore Responsabile Newsmondo.it – che, attraverso l’integrazione nel sistema IOL Advertising, sta valorizzando al meglio non solo i nostri numeri, ma anche la qualità editoriale che proponiamo. Il coinvolgimento di Alessandro Plateroti, nuovo Direttore di Newsmondo.it a partire da settembre 2023, e di Claudio Brachino, editorialista di riconosciuta competenza, ha contribuito a consolidare la nostra missione, pubblicando contenuti di alta qualità e approfondimenti editoriali di primo piano. Inoltre, siamo lieti di annunciare il recente restyling del sito: la nuova veste grafica rappresenta un impegno costante per l’innovazione e il miglioramento della fruizione del sito”.